Giappone, dopo decine di morti sospette si dimettono i vertici di una casa farmaceutica

In Giappone la casa farmaceutica e azienda produttrice di integratori alimentari Kobayashi Pharmaceutical ha comunicato le dimissioni del direttore generale Akihiro Kobayashi e del presidente Kazumasa Kobayashi "per chiarire la responsabilità esecutiva su una serie di azioni della nostra azienda legate alla questione del farmaco da banco "Beni kojì". Le dimissioni dei due massimi dirigenti, entrambi appartenenti alla famiglia fondatrice, giungono dopo la pubblicazione di un'indagine in cui a società ha ammesso ritardi nella comunicazione ai consumatori di potenziali rischi, e la mancanza di tempestività nel richiamo dei prodotti. Ad oggi ci sarebbero 80 morti sospette dopo che le vittime avrebbero assunto l'integratore