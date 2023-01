Gerusalemme, sparatoria vicino a una sinagoga: otto morti | Ucciso l'aggressore, la polizia: "E' palestinese"

A Gerusalemme almeno otto persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nel quartiere di Neve Yaakov, vicino a una sinagoga.

L'attacco è avvenuto in due fasi: prima davanti al luogo di culto e poi in un punto poco più avanti. Ci sono stati anche diversi feriti, alcuni dei quali in modo grave. L'assalitore, che ha sparato da un veicolo in transito, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Come riferito dalla polizia, l'autore dell'attentato è un palestinese della parte est della città.