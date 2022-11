Gerusalemme, ordigno esplode presso fermata dei bus: feriti

A Gerusalemme almeno dieci persone sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione in una stazione centrale degli autobus.

Secondo quanto riferiscono i media israeliani, le cause al momento non sono ancora note. Le forze di polizia israeliana hanno avviato indagini e finora la pista del terrorismo non è stata ancora esclusa. I feriti, di cui uno in grave condizioni, sono stati trasportati presso il servizio di emergenza Magen David Adom.