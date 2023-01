Gerusalemme, palestinese ucciso durante gli scontri con l'esercito israeliano: è la seconda vittima in 24 ore

Ancora una vittima palestinese a Gerusalemme, dove un uomo, Salah Muhammad Ali, è stato colpito a morte nel campo profughi di Shuafat durante gli scontri con le forze di sicurezza israeliane.

Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan. Si tratta della seconda vittima del giorno: faceva parte di gruppi di giovani scesi in strada per ostacolare le forze di polizia, che erano entrate nel campo profughi per portare a termine la demolizione di una casa, che sarebbe appartenuta a un attentatore.