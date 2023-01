Gerusalemme, altro attentato: due israeliani feriti, l'autore è un 13enne

Padre e figlio i due feriti

I due feriti nell'attacco (avvenuto poche ore la sparatoria davanti a una sinagoga che ha provocato 7 morti), padre e figlio, hanno 22 e 45 anni. Il giovane, in condizioni più gravi, è un soldato. Entrambi sono ricoverati in ospedale: le condizioni del padre sono considerate migliori. Secondo la polizia di Gerusalemme, l'attentatore ha teso l'agguato nascondendosi tra le auto e sparando a un gruppo di persone per strada.