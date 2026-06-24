Germania, blocco totale del traffico ferroviario: "È crollato il sistema radio" | Fermi tutti i treni, stazioni nel caos

Il traffico è completamente sospeso nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nella parte occidentale della Germania, come riferito dalla polizia statale. Anche nel nord del Paese i treni sono "completamente fermi, perché le comunicazioni radio ferroviarie sono interrotte su vasta scala", ha affermato la compagnia ferroviaria regionale privata Metropol, che gestisce le linee regionali nei dintorni di Amburgo, Brema e Hannover e che trasporta 120mila passeggeri al giorno. La compagnia ha quindi invitato i clienti a "non intraprendere più viaggi in treno" e a cercare mezzi di trasporto alternativi.