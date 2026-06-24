Germania, blocco totale del traffico ferroviario: "È crollato il sistema radio" | Fermi tutti i treni, stazioni nel caos
Il sistema digitale GSM-R è al momento fuori uso. "Stiamo cercando di riportare i convogli nelle stazioni, in modo da poter far scendere i passeggeri", ha fatto sapere l'azienda ferroviaria nazionale Deutsche Bahn
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Traffico ferroviario sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì 23 giugno a causa di un problema tecnico di grossa portata, legato al crollo del segnale radio. Lo ha riferito il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSM-R sia al momento fuori uso. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto", ha sottolineato il portavoce all'agenzia di stampa Dpa. Anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema tecnico.
L'interruzione del traffico ferroviario in Germania riguarda tutti i treni - urbani, regionali e a lunga percorrenza - gestiti dalla Deutsche Bahn, ha dichiarato l'autorità dei trasporti pubblici di Berlino su X. "Riteniamo che nella notte" tra il 23 e il 24 giugno "non circoleranno più treni", ha dichiarato all'Afp Simon Martens, portavoce della Metropol, compagnia ferroviaria regionale privata.
La nota dell'azienda ferroviaria
"A causa di un problema a livello nazionale del sistema radio ferroviario digitale GSM-R, tutti i treni a lunga percorrenza sono attualmente bloccati nelle stazioni. I nostri tecnici stanno lavorando duramente per risolvere il problema. Non appena avremo nuove informazioni, vi terremo aggiornati su questa pagina", si legge nell'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'operatore ferroviario nazionale.
Caos in tutta la Germania
Il traffico è completamente sospeso nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nella parte occidentale della Germania, come riferito dalla polizia statale. Anche nel nord del Paese i treni sono "completamente fermi, perché le comunicazioni radio ferroviarie sono interrotte su vasta scala", ha affermato la compagnia ferroviaria regionale privata Metropol, che gestisce le linee regionali nei dintorni di Amburgo, Brema e Hannover e che trasporta 120mila passeggeri al giorno. La compagnia ha quindi invitato i clienti a "non intraprendere più viaggi in treno" e a cercare mezzi di trasporto alternativi.
"Non conosciamo ancora la causa del problema"
Al momento, non sono state fornite informazioni sulla causa del guasto né sulla sua durata. "Stiamo cercando di riportare i treni nelle stazioni, in modo da poter far scendere i passeggeri", ha fatto sapere alla Bild Evelyn Palla, Ceo della Deutsche Bahn. "Poi dobbiamo risolvere il problema, che ancora non conosciamo", ha aggiunto. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. Al momento, tuttavia, non c'è alcuna conferma da parte della compagnia ferroviaria.
Anche Metronom, una delle più grandi compagnie ferroviarie private, sottolinea che, a causa dell'interruzione nazionale nei collegamenti radio ferroviari, tutti i treni in viaggio sono costretti a "fermarsi" o a "proseguire fino alla stazione successiva", per poi terminare la corsa. Sono previsti ritardi e cancellazioni sull'intera rete.