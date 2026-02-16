Svizzera: treno deraglia dopo una valanga, feriti

Un treno è deragliato in Svizzera sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga, nel Canton Vallese. A riferirlo la polizia cantonale, che aggiunge che probabilmente ci sono feriti e che sul posto stanno operando i soccorsi. Sul sito delle ferrovie svizzere Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen - Brig). Alla base del deragliamento ci sarebbe una valanga, come riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.