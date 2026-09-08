Germania, sabotaggi alle sottostazioni elettriche: fermato un sospettato

Il primo episodio era avvenuto martedì scorso a Brandeburgo, nei pressi della centrale di Jaenschwalde, dove erano stati utilizzati dispositivi artigianali simili a razzi di Capodanno per dirigere materiale conduttivo verso linee dell'alta tensione. Finora sono stati trovati più di una dozzina di dispositivi. Secondo il gestore della rete, tuttavia, non si erano verificati blackout. Poche ore dopo era stata segnalata un'anomalia in una sottostazione a Bergheim, nei pressi di Colonia, dove le autorità avevano trovato altri dispositivi di lancio e materiale pirotecnico. Per le ricerche erano state impiegate centinaia di agenti, oltre a droni, elicotteri e telecamere termiche. Il sospetto, originario di Gevelsberg, in Nordreno-Westfalia, era ricercato da circa una settimana.