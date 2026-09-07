Germania: rinvenuti ordigni esplosivi lungo linee elettriche in Sassonia

Le indagini, condotte dall'Ufficio centrale antiterrorismo della Sassonia presso la procura di Dresda e dalla polizia criminale dello Stato, sono in corso. In precedenza, si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi Länder tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso. A inizio settembre erano stati due gli attacchi con ordigni esplosivi contro due sottostazioni elettriche: uno nel Brandeburgo e un altro presso un impianto a Bergheim, vicino a Colonia.