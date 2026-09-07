Germania: rinvenuti ordigni esplosivi lungo linee elettriche in Sassonia
In precedenza, si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi Länder tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso
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Nove ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein, in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni.
Indagini in corso
Le indagini, condotte dall'Ufficio centrale antiterrorismo della Sassonia presso la procura di Dresda e dalla polizia criminale dello Stato, sono in corso. In precedenza, si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi Länder tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso. A inizio settembre erano stati due gli attacchi con ordigni esplosivi contro due sottostazioni elettriche: uno nel Brandeburgo e un altro presso un impianto a Bergheim, vicino a Colonia.