Germania, rubata la croce pettorale di Papa Benedetto XVI

In Germania è stata rubata la croce pettorale del defunto Papa emerito Benedetto XVI.

Il cimelio era stato lasciato in eredità alla chiesa di St. Oswald di Traunstein, in Baviera, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane. Lunedì ignoti si sono introdotti nel luogo in cui era conservata e l'hanno portata via, oltre ad aver scassinato la cassa di un chiosco delle riviste.