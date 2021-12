Germania, precedenza ai disabili vaccinati rispetto a chi non è vaccinato

La disabilità non deve influire sui criteri di scelta dei pazienti Covid in caso di scarsità di posti letto in Germania: tra un vaccinato e un non vaccinato, il primo deve avere comunque la precedenza . È quanto disposto dalla Corte costituzionale tedesca, che ha sollecitato il Parlamento a intervenire con una legge che protegga le persone con disabilità.

Tutto nasce da un ricorso di nove persone con disabilità o patologie pregresse che non si sentivano tutelate in caso di triage. Quando la quantità di pazienti gravi cresce e diventa maggiore della disponibilità di posti letto in terapia intensiva, i medici sono costretti a scegliere chi curare in base alle aspettative di sopravvivenza. Secondo la Corte tedesca, le raccomandazioni pandemiche attuali fornite agli ospedali rischierebbero di sfavorire le persone con disabilità e vanno quindi cambiate, valutando solo le possibilità di successo nel trattamento della malattia Covid-19 e su quelle di sopravvivenza a breve termine. In questo modo, chi è vaccinato avrebbe comunque la precedenza su chi non è vaccinato, a prescindere dalle patologie pregresse.

Il ricorso era rimasto pendente dall'estate 2020, quando le nove persone si erano rivolte alla Corte costituzionale perché temevano di essere abbandonate dai medici in assenza di linee guida chiare e specifiche. Ora queste linee guida dovranno essere messe nero su bianco dal Bundestag. Il ministro della Salute del governo Scholz, Karl Lauterbach, ha accolto con favore la decisione della Corte con un post su Twitter, aggiungendo che è importante prevenire il triage continuando ad adottare misure di protezione e accelerando la campagna di vaccinazione.