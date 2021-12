Germania, calano i nuovi contagi: paga il lockdown solo per i No vax

La stretta tedesca contro la pandemia ha dato i primi risultati, anche se il respiro di sollievo della Germania è solo temporaneo: nei prossimi giorni si inizierà a sentire l'impatto sui numeri di Omicron, la variante ipercontagiosa del Sars-Cov-2 che ormai "è presente in tutti i Länder", gli Stati federali, come ha certificato il Robert Koch Institut.

Gli esperti, riporta il Corriere della Sera, sottolineano il calo dell'incidenza settimanale nelle ultime settimane, passata dal 340,7 ogni 100mila abitanti del mese scorso, al 315,4 di una settimana fa.

Il lockdown parziale per i non vaccinati introdotto all'inizio del mese (divieto di accesso ai negozi che non vendono beni di prima necessità per chi non è vaccinato o almeno guarito) pare stia pagando. E non solo in Germania, ma anche in Austria, che tra poco mostrerà ben poca tolleranza nei confronti di chi è ostile al vaccino. Vienna inizia infatti un altro esperimento inedito da febbraio, quando entrerà in vigore l'obbligo vaccinale. Chi terrà duro nei prossimi due anni dovrà prepararsi a sborsare 4.800 euro per il rifiuto di immunizzarsi.