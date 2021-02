Germania, pacco-bomba in un supermercato: tre feriti lievi

ap-lapresse

Esplosione in un supermercato a Neckarsulm, in Germania. Tre le persone rimaste lievemente ferite che sono state portate in ospedale per accertamenti, mentre altri 100 collaboratori sono stati evacuati. Il portavoce della polizia ha spiegato che probabilmente si è trattato "di un pacchetto o di una lettera-bomba".