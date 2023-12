Germania, morto Wolfgang Schauble: storico ministro delle Finanze

Schauble è ricordato per aver preso parte ai negoziati che nel 1990 portarono alla riunificazione della Germania. Come ministro dell'Interno tra il 1989-1991, nel governo di Helmut Kohl, fu infatti tra coloro che gestirono il Trattato di unificazione tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino. E' rimasto celebre anche per essere stato una figura centrale negli sforzi per condurre l'Europa fuori dalla crisi sul finire degli anni 2000. La sua morte, comunicata dalla famiglia all'agenzia tedesca Dpa, è avvenuta la sera del 26 dicembre mentre si trovava a casa.

Sostenitore di lunga data di una maggiore unità europea, Schauble ha contribuito a condurre uno sforzo durato anni che mirava a un'integrazione più profonda e a regole più severe. Tuttavia in quegli anni la Germania è stata anche criticata a più riprese in quanto sostenitrice di misure di austerity. Dopo otto anni alla guida del ministero delle Finanze, Schauble aveva consolidato il suo status di statista anziano diventando presidente del parlamento tedesco.

La lite con Mario Draghi

Rimase celebre, nel luglio 2015, una lite tra Schauble e Mario Draghi, allora presidente della Draghi, durante una riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia. "Don't take me for a fool", "non prendermi per stupido", avrebbe detto il politico tedesco a Draghi, anche se poi fu proprio quest'ultimo a cercare di abbassare i toni, smentendo uno scontro verbale con Schauble.