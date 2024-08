La polizia tedesca del Comando delle operazioni speciali (SEK) ha fatto irruzione in una residenza per rifugiati dopo l'attacco a Solingen, il cui bilancio è di tre morti e cinque feriti gravi. È stata arrestata una persona: non è il killer ancora in fuga ma un testimone. L'alloggio per i richiedenti asilo si trova a soli 300 metri dal Fronhof, il luogo dell'attacco, e a 150 metri dal punto in cui gli investigatori hanno trovato l'arma che sarebbe stata usata venerdì sera dall'assassino, che ha ucciso tre persone e ferito gravemente altre cinque.