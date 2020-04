Germania, l'appello di uno zoo: "Aiutateci, dovremmo uccidere degli animali per sfamarne altri"

E' drammatica la situazione allo zoo di Neumünster, nel nord della Germania, a causa della chiusura dovuta all'emergenza coronavirus. La direttrice Verena Kaspari ha infatti spiegato che, in mancanza di visitatori e quindi di fondi per mantenere la struttura, per garantire la sopravvivenza di alcuni animali sarà necessario ucciderne altri per sfamare i loro simili.