Zurigo, zoo uccide coccodrillo raro dopo che aveva morso dipendente

Lo zoo di Zurigo ha ucciso un coccodrillo sparandogli, dopo che il rettile aveva aggredito una dipendente , mordendola a una mano. L'incidente è avvenuto lunedì, mentre la dipendente stava entrando nel recinto per pulirlo. Il coccodrillo, un maschio adulto lungo un metro e mezzo e del peso di 15 chili, era di una specie abbastanza rara , di cui ne esistono solo 250 esemplari in libertà.

Secondo quanto ricostruito il coccodrillo, dopo aver morso la mano della donna, ha stretto la morsa per diversi minuti. La custode è stata portata in ospedale e operata. "Speriamo che le sue dita non siano in gravi condizioni", ha indicato il direttore dello zoo Alex Rübel, spiegando di non essersi mai trovato di fronte a un simile incidente in 30 anni di carriera.