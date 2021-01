Germania, la denuncia: nelle case di riposo si estrae a sorte chi vaccinare

Ansa

Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare. E' così che alcune case di riposo in Germania hanno deciso di far fronte alla carenza di dosi, scatenando una pioggia di critiche. A lanciare l'allarme è stato l' ex segretario di Stato alla Sanità, Lutz Stoppe, che ha raccontato la vicenda di sua madre di 88 anni che "vive in una struttura per anziani a Francoforte". "Descrivere i miei sentimenti - afferma - è proibito dall'etichetta".