Germania, incidente tra due carri armati Puma: 12 feriti, di cui uno grave

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante una visita a un'unità della Bundeswehr ad Augustdorf, nella Renania settentrionale-Vestfalia, per la supervisione dei carri armati Leopard, ha parlato del grave incidente avvenuto tra due carri Puma durante un'esercitazione dell'esercito tedesco in Sassonia-Anhalt. Come riportano i media tedeschi, Pistorius ha parlato di un terribile incidente e si è detto molto colpito. Il ministro ha poi augurato pronta guarigione ai soldati feriti, aggiungendo che al momento si sta indagando sui dettagli dell'incidente.