Germania, incendio nello zoo di Krefeld: morti 30 animali

Nello zoo di Krefeld, in Germania , un violento incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte provocando la morte di almeno 30 animali . Tra le fiamme sono deceduti soprattutto gorilla, oranghi e scimmie, ma anche pipistrelli e uccelli. Secondo la polizia, a causare il rogo sono state alcune lanterne volanti (fatte di carta e con piccole fiamme all'interno) lanciate in cielo in occasione del Capodanno e finite nelle zone dove erano rinchiusi gli animali.

Lo zoo di Krefeld, città a pochi chilometri a nord di Duesseldorf e vicina al confine olandese, è stato aperto nel 1975, e ogni anno è visitato da 400mila persone. Tra gli animali morti ci sono cinque oranghi, due gorilla, uno scimpanzé e varie scimmie, pipistrelli e volatili.

Il racconto dei testimoni - Il capo della polizia, Gerd Hoppmann, ha riferito che vari testimoni hanno visto le cosiddette lanterne volanti volare a bassa quota sopra l'area dove erano rinchiusi gli animali, poco dopo mezzanotte, e poi di aver visto scatenarsi l'incendio. Gli investigatori hanno ritrovato resti di lanterne nello zoo, alcune con messaggi scritti a mano all'interno.

"Una tragedia abissale" - Sono solo due gli scimpanzé salvati dalle fiamme dai vigili del fuoco. Sono ustionati ma in condizioni stabili, come ha fatto sapere il direttore della struttura Wolfgang Dressen. "E' quasi un miracolo che Bally, femmina di 40 anni, e Limbo, maschio più giovane, siano sopravvissuti a questo inferno", ha detto aggiungendo poi che molti dipendenti dello zoo sono scioccati. "Dovremo lavorare seriamente in questo momento di lutto, è una tragedia abissale", ha aggiunto. Il direttore ha anche sottolineato che molti degli animali morti appartengono a specie vicine all'estinzione in stato di libertà.

L'appello della polizia - L'uso delle lanterne volanti è illegale a Krefeld e in molte altre parti della Germania, dove ai privati è consentito invece comprare e sparare fuochi d'artificio. La polizia ha chiesto che le persone che le hanno lanciate, o chi è stato testimone del loro lancio, si presenti alle autorità per fornire informazioni.