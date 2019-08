Germania, il bambino di 8 anni torna a guidare e tampona un tir

In Germania il piccolo pilota di otto anni colpisce ancora. Sorpreso dalla polizia in autostrada alla guida di un'automobile a 140 chilometri all'ora, il bambino torna a far parlare di sé. Il ragazzino è stato trovato ancora una volta solo al volante del mezzo dei genitori. E come se non bastasse, ha anche tamponato un tir in sosta, mentre cercava di parcheggiare l'auto.