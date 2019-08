Germania, bimbo di 8 anni guida in autostrada a 140 km all'ora: fermato dalla polizia

Un'auto a 140 chilometri all'ora in autostrada non è un evento eccezionale, eppure i poliziotti di Soest , città tedesca nella Renania, devono essere rimasti sbalorditi quando, all'una di notte, alla guida di un mezzo hanno avvistato un bambino di 8 anni. Gli agenti sono subito partiti all'inseguimento del piccolo, che spaventato si è fermato, parcheggiando l'auto in una piazzola di sosta.

"Volevo solo guidare un po'" ha spiegato in lacrime ai poliziotti, che hanno raccontato l'episodio sulla loro pagina Facebook.



Il piccolo non era la prima volta che si metteva alla guida, raccontano i genitori. Il bimbo guidava spesso negli spazi privati e anche auto a scontro e go-kart. Per questo la sua bravata non ha provocato danni. Il bimbo si è invece comportato da bravo pilota: dopo essersi fermato, ha acceso i lampeggianti e ha anche piazzato il triangolo dietro l'auto.