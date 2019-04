Germania, gemelle nascono a tre mesi di distanza

Sono nate in due anni diversi e a 97 giorni di distanza l'una dall'altra. Ma sono gemelle. E' la storia di Liana e Leonie. Si tratta di un caso rarissimo avvenuto all'ospedale Holweide di Colonia, in Germania. "Una nascita gemellare in due fasi è molto rara in tutto il mondo", ha detto una portavoce della clinica. Il 17 novembre 2018, dopo 26 settimane e cinque giorni di gravidanza, è nata Liana. Leonie, invece, è venuta alla luce il 22 febbraio 2019 (quattro giorni dopo la fine del termine). Le bambine ora stanno bene.