Germania, frase shock del ministro: "A fine inverno avremo vaccinati, guariti o morti"

Allarme in Sassonia - Intanto in Sassonia la situazione sanitaria è così grave che si rischia di dover ricorrere al triage in corsia. Lo ha affermato il presidente della Camera dei medici, Erik Bodendieck. "Se la situazione non cambia, bisognerà pensare a decidere chi debba essere trattato e chi no. Si dovrà attuare il triage e di questo parleremo questa settimana con le mie colleghe e i miei colleghi negli ospedali", ha spiegato.