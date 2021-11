Vaccini, Costa: "Obbligo per il personale sanitario, si decide in settimana" | L'appello dei rianimatori: "Fate la terza dose"

"Non parlerei di lockdown per no vax, ma se dovesse esserci un peggioramento che determini un passaggio in arancione di alcune Regioni, credo che le chiusure e le restrizioni di attività che vengono determinate da tale passaggio, non debbano esser pagate da chi si è vaccinato. Quindi, in quel caso, chi non è vaccinato dovrebbe poter continuare a lavorare, ma credo che andare a ristorante, cinema e teatro siano opportunità che debbono essere limitate a chi si è vaccinato". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a su Tg2 Italia, rispondendo a una domanda rispetto all'eventualità di un lockdown come in Austria.