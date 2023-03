Germania, diverse persone prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe

A Karlsruhe, in Germania, alcune persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città.

La polizia è sul posto per risolvere la situazione ed è in contratto con il sequestratore. Secondo quanto riferito da un portavoce delle autorità, l'aggressore si è rintanato nell'edificio. L'area interessata vicino al quartiere fieristico è stata transennata. Al momento non è ancora chiaro il numero di ostaggi coinvolti, se vi siano persone ferite e se l'autore del sequestro sia uno o più di uno.