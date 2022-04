Germania e Usa bloccano la piattaforma illegale del dark web russo "Hydra"

Germania e Stati Uniti hanno bloccato "Hydra", la più grande piattaforma al mondo del dark web in lingua russa, e la valuta virtuale di scambio Garantex.

Il dipartimento di Stato americano ha riferito di aver bloccato "l'infrastruttura per i cyber attacchi con riscatto, nonché gli attori e gli obiettivi dell'abuso della valuta virtuale per riciclare i pagamenti". Con l'operazione sono anche stati sequestrati 23 milioni di euro in criptovaluta .