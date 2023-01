Germania, molti contanti in circolazione: aumentano gli assalti ai bancomat

Criminali stranieri "specializzati"

"In alcuni casi, fino a cinque bancomat sono stati fatti saltare in aria in una notte in tutta la Germania", ha spiegato Bastian Kipping, ispettore capo all'ufficio di polizia criminale di stato della Renania-Palatinato. Molti degli attacchi ai bancomat vengono effettuati da criminali stranieri, provenienti soprattutto da Paesi vicini come l'Olanda e la Francia. Tra le cause che attirano in Germania tali delinquenti c'è l'utilizzo ancora molto elevato di contanti da parte dei tedeschi, oltre al mancato aggiornamento, in molti casi, delle misure di sicurezza di molti sportelli automatici.