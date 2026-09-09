Germania, fa causa al fornaio perché la sua pagnotta pesa 10 grammi in meno
Un cliente ha contestato al panificio il suo pane troppo leggero, arrivando fino all'ufficio pesi e misure. Un bel guaio per il fornaio, cui è toccato spendere alla fine circa 15mila euro per comprare nuove bilance
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Il pane è un po' come la pizza, ognuno lo preferisce in un modo specifico. Molto probabilmente il cliente che ha fatto causa al panificio Breitner di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera, non era proprio un fan di quello alveolato e leggero. O semplicemente, da fiero esponente del rigore tedesco, deve aver preso come un affronto personale quella mezza pagnotta che pesava dieci grammi in meno di quanto pattuito col fornaio. Fatto sta che l'uomo ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti, deciso a far valere le sue ragioni.
Tutto per dieci grammi
Il sessantacinquenne Matthias Breitner, mastro fornaio e pasticcere da una vita, aveva preso inizialmente sottogamba quel bizzarro reclamo pervenutogli per email. Aveva risposto con una battuta conciliante, "A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente dieci grammi in più", ignaro di quanto quel cliente fosse sul piede di guerra. Dal punto di vista di Herr Breitner d'altra parte la protesta non aveva ragione di esistere: dieci grammi sono meno di mezza fetta di pane, come ha fatto notare alla Bild quando i giornalisti lo ha intervistato. Evidentemente però per il suo puntiglioso cliente la questione era ben più seria, al punto da arrivare a scomodare persino l'ufficio pesi e misure.
15mila euro e passa la paura
Quest'ultimo ha esaminato il caso dando un po' a sorpresa ragione al denunciante: il panificio non potrà quindi continuare a vendere mezze pagnotte tagliando semplicemente il pane intero, come aveva fatto sempre senza creare lamentele negli ultimi sei decenni. Bisognerà pesare invece ogni volta il peso effettivo, valutando il prezzo in base a quanto decretato dalla bilancia. L'autorità aveva quindi suggerito al panificatore tedesco di pre-tagliare le pagnotte e vendere la metà come prodotti singoli ma il signor Breitner ha rifiutato questa idea. Adottare una soluzione simile avrebbe compromesso infatti la qualità del prodotto: "non voglio mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che poi si seccheranno durante la giornata", ha dichiarato l'uomo. Non restava quindi che un'ultima strada: acquistare nuove bilance per tutte le varie filiali. Un rimedio sicuramente efficace ma tutt'altro che economico, visto che fornire tutti i panifici dei nuovi strumenti è costato alla fine al proprietario all'incirca 15mila euro.
Le conseguenze di mezza fetta di pane in meno
Spaventati da quanto accaduto al collega, molti panettieri della zona starebbero provando a eludere il rischio di finire invischiati in una simile controversia eliminando il problema alla radice: si vendono infatti solo pagnotte intere, con buona pace di chi fa la tara sui dieci grammi. Ma va registrata anche la solidarietà dei clienti di Breitner, che si rifiutano di far valere il proprio diritto a farsi pesare la merce e continuano a chiedere la solita mezza pagnotta di sempre. D'altra parte sarà pur vero che "il cliente ha sempre ragione" ma stavolta forse si è davvero passato il segno. Ammettiamolo, nel caso specifico forse il querelante non era proprio "un pezzo di pane".