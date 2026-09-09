Il sessantacinquenne Matthias Breitner, mastro fornaio e pasticcere da una vita, aveva preso inizialmente sottogamba quel bizzarro reclamo pervenutogli per email. Aveva risposto con una battuta conciliante, "A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente dieci grammi in più", ignaro di quanto quel cliente fosse sul piede di guerra. Dal punto di vista di Herr Breitner d'altra parte la protesta non aveva ragione di esistere: dieci grammi sono meno di mezza fetta di pane, come ha fatto notare alla Bild quando i giornalisti lo ha intervistato. Evidentemente però per il suo puntiglioso cliente la questione era ben più seria, al punto da arrivare a scomodare persino l'ufficio pesi e misure.