Attentato Magdeburgo, un ristoratore italiano: "Ho sentito urla, l'auto ha fatto zig zag ed è entrata nel mercatino"

In collegamento telefonico a "Quarto Grado" il ristoratore Christian Isabella ripercorre il drammatico momento in cui un auto ha sfondato l'ingresso di un mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Per le autorità il bilancio provvisorio è di 2 morti e più di 60 feriti ma diversi media parlano di 11 vittime. "Ero lì vicino, ho sentito la gente urlare e la macchina inoltrarsi dentro il mercatino", racconta.