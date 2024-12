Germania, condannato siriano a 10 anni per crimini contro l'umanità

Un tribunale tedesco ha condannato a 10 anni di carcere un ex leader di una milizia siriana per crimini di guerra e contro l'umanità commessi sotto l'ex presidente Bashar al Assad. L'uomo, chiamato solo Ahmad H., 47 anni, era arrivato in Germania nel 2016, al culmine dell'afflusso di migranti in Europa. Ahmad H. è stato giudicato colpevole di reati quali tortura, privazione della libertà e riduzione in schiavitù, ha detto una portavoce del tribunale regionale superiore di Amburgo.