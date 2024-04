Germania, arrestato l'assistente dell'esponente di Afd Maximilian Krah: si sospetta sia una spia cinese

Tgcom24

L'accusa Un "collaboratore di un servizio segreto cinese", è l'accusa per l'uomo che dal 2019 lavorava per Krah e a gennaio avrebbe "ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni nel Parlamento Europeo al suo mandante dei servizi segreti". Jian, di origine cinese ma con cittadinanza tedesca, avrebbe anche spiato "oppositori cinesi in Germania" ed era - secondo la tv tedesca - già noto all'intelligence di Berlino da almeno un decennio, essendosi proposto invano come informatore sospetto doppiogiochista. Il Parlamento europeo l'ha subito sospeso.

La Cina: campagna diffamatoria contro Pechino Pechino ha dichiarato di considerare l'arresto come parte di una "campagna" finalizzata a "diffamare" la Cina guastando "l'atmosfera di cooperazione" con l'Europa. Anche alla luce di altri fermi, avvenuti ieri, di tre tedeschi accusati sempre di spionaggio per Pechino, ma non collegati con l'arresto di Jian. Il cancelliere Scholz a metà mese era stato in visita in Cina proprio per curare i rapporti economici col grande Paese asiatico ma solo lunedì la stessa Procura federale di Karlsruhe aveva annunciato l'arresto dei tre tedeschi sospettati di passare informazioni utili fra l'altro alla Marina cinese.

Krah già travolto dalle accuse di far parte di una rete propagandistica della Russia Krah, esponente dell'ala destra della formazione che i Servizi segreti interni tedeschi trattano come "sicuramente estremista" in almeno tre regioni dell'est, era già sospettato di essere una "quinta colonna" della Russia: ha ammesso di aver rilasciato due interviste alla piattaforma filo-russa "Voice of Europe", quella inserita nella lista delle sanzioni nazionali dal governo ceco, ma nega di aver preso denaro. E, come Bystron, il numero due nella lista delle candidature dell'Afd alle europee e raggiunto dalle stesse accuse, nega di far parte della rete propagandistica del Cremlino. Ci sono però tracce documentali che Krah avrebbe procurato un badge d'ingresso al parlamento a un polacco poi accusato di spionaggio per la Russia.