Germania, 76enne dimentica vaso di Picasso in treno: polizia avvia ricerche

Un 76enne ha dimenticato sul treno in cui viaggiava una valigia contenente un vaso di Picasso , in Germania . E ora la polizia tedesca ha avviato le ricerche per ritrovare l'opera, raffigurante un gufo, di colore bianco, nero e blu e dal valore di 10mila euro . L'uomo ha denunciato di aver disperso il borsone durante il cambio con un altro treno a ovest di Hamm. La compagnia ferroviaria è stata immediatamente avvisata ma del "gufo" nessuna traccia.

Il proprietario portava l'opera dentro la valigia protetta da un involucro di cartone, che con una scritta ben in evidenza chiariva il suo contenuto di alto valore artistico.



Il vaso è del 1953 ed è stato fatto quando l'artista spagnolo lavorava nel suo atelier a Madoura, in Francia. Il rapporto della polizia non specifica il motivo per cui il proprietario stava viaggiando con il vaso o come l'ha acquistato. Probabilmente qualcuno ha preso con sé l'opera salendo sul convoglio dopo il 76enne. Intanto, dopo svariati appelli, continuano le ricerche delle forze dell'ordine.