Georgia, tribunale federale blocca definitivamente legge anti-aborto

Un giudice federale ha bloccato in via definitiva la legge del "battito cardiaco" approvata nel 2019 in Georgia contro l'aborto, perché viola la Costituzione Usa. Il giudice distrettuale Steve Jones si è pronunciato contro lo Stato nell'ambito di una causa intentata da istituzioni che praticano interruzioni di gravidanza e gruppi per il diritto all'aborto. La legge mirava a vietare le interruzioni di gravidanza non appena fosse rilevabile il battito.