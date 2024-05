Georgia, Parlamento ignora veto e approva legge sugli "agenti stranieri"

Tgcom24

Cosa prevede il disegno di legge Il disegno di legge, approvato dal Parlamento all'inizio del mese, prevede che i media, le organizzazioni non governative e altri gruppi senza scopo di lucro si registrino come "perseguenti gli interessi di una potenza straniera" se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero.

Il veto La presidente georgiana Zourabichvili, sempre più in contrasto con il partito di governo, ha posto il veto alla legge il 18 maggio, accusando il partito di governo di mettere a repentaglio il futuro del Paese e di "ostacolare il percorso per diventare un membro a pieno titolo del mondo libero e democratico".

Come il partito di governo ha "piegato" il veto Il veto è stato respinto con un voto di 84 voti contro 4 in una sessione parlamentare controversa, durante la quale un deputato del partito di governo "Sogno georgiano" ha versato acqua sul leader di un partito d'opposizione mentre parlava dal palco. Il governo sostiene che il disegno di legge sia necessario per arginare quelli che considera dannosi attori stranieri che cercano di destabilizzare il Paese di 3,7 milioni di abitanti del Caucaso meridionale, ma molti giornalisti e attivisti georgiani sostengono che il vero obiettivo del disegno di legge sia quello di stigmatizzarli e limitare il dibattito in vista delle elezioni parlamentari previste per ottobre.

Perché viene definita la "legge russa" Gli oppositori la definisco "legge russa" perché assomiglia alle misure approvate dal Cremlino per reprimere media indipendenti, organizzazioni non profit e attivisti. Secondo i critici, la misura potrebbe essere stata voluta da Mosca per ostacolare le possibilità della Georgia di integrarsi ulteriormente in Occidente. Il disegno di legge è quasi identico a quello che il partito al governo fu costretto a ritirare l'anno scorso dopo massicce proteste di piazza.