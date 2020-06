George Floyd, fratello: "Morto per 20 dollari, questo vale un nero?"

"George è morto per una discussione su 20 dollari. E' questo che vale un afroamericano nel 2020?". Sono le parole di Philonise Floyd, fratello del 46enne ucciso dalla polizia a Minneapolis durante un arresto. Parlando alla commissione giustizia della Camera, l'uomo ha aggiunto: "Sono qui per chiedervi basta dolore".

"Dipende da voi far sì che la morte di George non sia stata vana", ha affermato Philonise Floyd rivolto ai membri del Congresso. "Il nome di George significherà qualcosa solo se la sua morte finirà per cambiare in meglio il mondo. E io penso che sarà così", ha continuato. Poi si è rivolto direttamente al fratello: "Guarda cosa hai fatto, grande George, stai cambiando il mondo. Spero hai trovato nostra madre e possiate insieme riposare in pace", ha aggiunto, riferendosi a quella mamma Larcenia, deceduta nel 2018, che George ha invocato più volte prima di morire.