George Floyd, a migliaia in marcia a Washington contro il razzismo: Casa Bianca isolata

La grande marcia per Goerge Floyd invade le strade della capitale americana , per quella che è già passata alla storia come una delle manifestazioni maggiori di sempre. Tra le centomila e le duecentomila persone si sono radunate a gruppi in diversi punti di Washington per protestare con un unico grande grido contro l'uccisione dell'afroamericano di Minneapolis e contro il razzismo . Blindato il cuore della città, con al centro la Casa Bianca .

La protesta di Washington, più che in ogni altra città, viene sentita anche come una sfida al presidente Trump. I manifestanti hanno sfilato in corteo dopo essersi radunati davanti all'iconico Lincoln Memorial e a Capitol Hill, sede del Congresso. Tutti si sono messi in marcia verso l'area di Lafayette Square, di fronte a una Casa Bianca blindatissima.

Proprio la strada che porta alla residenza presidenziale reca a caratteri cubitali, in vernice gialla, quella che è la frase simbolo del movimento per i diritti degli afroamericani: "Black Lives Matter". L'iniziativa si deve al sindaco della capitale, Muriel Bowser, che ha così "regalato" al movimento una porzione della 16th Street che porta a Lafayette Square. La Casa Bianca, da parte sua, ha definito la prima cittadina "incompetente e in alcun modo qualificata a dirigere una città importante come Washington D.C.".

Casa Bianca blindata - I Dipartimenti di Giustizia e di Sicurezza hanno chiuso alle auto un lungo rettangolo che ha come baricentro la Casa Bianca. Secondo alcune fonti, sarebbero in tutto almeno cinquemila tra agenti e militari a presidiare le strade attorno alla residenza presidenziale. Per ridurre il rischio di scontri, tuttavia, le autorità hanno ritirato dalle strade della capitale i militari regolari dell'esercito professionale. I soldati della Guardia nazionale sono stati disarmati e negli ultimi due giorni non ci sono stati arresti durante le proteste che hanno animato le strade di Washington davanti alla Casa Bianca. Il sindaco ha inoltre tolto il coprifuoco, spiegando che confermerà la decisione in base a come andrà la "grande marcia".

La marcia, che ha preso il via dalle 20 italiane, è stata annunciata come pacifica e nutritissima. Nella memoria degli americani occuperà però sempre (almeno) il secondo posto, se si considera la Women's March organizzata nella stessa Washington all'indomani del primo Inauguration Day di Trump nel gennaio 2017: all'epoca scesero in piazza un milione di dimostranti.

Manifestazioni in tutta America - Decine di migliaia di persone, al grido di "Black Lives Matter" e "I can't breathe", hanno manifestato anche in tutto il resto degli Stati Uniti. Ovunque, grandi metropoli e piccole città, va in scena il rito di inginocchiarsi per otto minuti e 46 secondi, esattamente il tempo in cui il poliziotto di Minneapolis ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di George Floyd uccidendolo. Il corteo più imponente, oltre a Washington, è stato organizzato a New York. Nella Grande Mela un corteo ha attraversato il ponte di Brooklyn per dirigersi a Manhattan verso City Hall, la sede del Comune dove si trovano gli uffici del sindaco Bill de Blasio. Una folla enorme anche a Chicago, Philadelphia, Atlanta, Miami, Los Angeles, Seattle, Denver, Minneapolis. In migliaia in strada a Buffalo e Tacoma, le due città teatro degli ultimi due video shock delle violenze da parte della polizia.