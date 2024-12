Gb, vietato ingresso ad Asma al-Assad a Londra per cure contro il cancro

Le autorità britanniche hanno impedito ad Asma al-Assad, moglie del deposto presidente siriano Bashar al-Assad, di entrare nel Regno Unito per motivi di salute in quanto il suo passaporto non è valido. Lo rivelano fonti del governo britannico al Times. Non è chiaro se il documento di viaggio sia scaduto o se sia stato attivamente bloccato. Secondo le fonti del giornale, poiché il passaporto della siriana in esilio, gravemente malata, non è valido e il governo non le permetterà di rientrare per motivi di salute, Assad non potrà ricevere cure mediche nel Regno Unito.