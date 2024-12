Assad, media: "La moglie vuole il divorzio e lasciare Mosca"

Del resto è pure incerta la sorte dei suoi genitori, che secondo alcuni media britannici avrebbero lasciato la casa di famiglia nel quartiere di Acton, nell'ovest di Londra, proprio per raggiungere la figlia in Russia, fra l'altro alle prese con le terapie per una diagnosi di leucemia annunciata di recente dopo che cinque anni fa aveva "sconfitto il cancro" al seno. In passato acclamata come figura impegnata nella difesa dei diritti delle donne e di auspicata modernizzatrice nel Medio Oriente, nonché personaggio glamour tale da essere definita "la rosa del deserto" da Vogue e legarsi a celebrità come Brad Pitt e Angelina Jolie, ha visto un crollo della reputazione rimanendo in modo attivo al fianco del marito - anche con un sostegno alla propaganda del regime - mentre venivano represse le proteste antigovernative scoppiate nel 2011, trasformatesi poi in una sanguinosa guerra civile su vasta scala.