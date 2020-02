Gb, accoltellato muezzin in una moschea di Londra: un arresto

Un muezzin è stato accoltellato nella moschea di Regent's Park, nel centro di Londra. Lo riferiscono i media locali precisando che la vittima, che ha una settantina d'anni, ha riportato una ferita superficiale al collo. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.