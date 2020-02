Londra, si lancia sui passanti con un machete: ucciso dagli agenti | Almeno due feriti, la polizia: "E' terrorismo"

Scotland Yard non ha fornito dettagli sulla gravità delle persone accoltellate, limitandosi a dire che sono state soccorse e che le loro condizioni sono attualmente valutate dai medici. La polizia ha inoltre ufficializzato che l'aggressore è stato dichiarato morto sulla scena attorno alle 14 locali, le 15 in Italia. La sua identità non è per ora nota. "Il terrorismo sta cercando di dividerci e di distruggere il nostro stile di vita, ma non noi lasceremo che ciò accada mai", ha scritto su twitter il sindaco di Londra, Sadiq Khan.

La zona dell'attacco resta in parte transennata, con una forte presenza di agenti e mezzi di soccorso, anche se la stessa polizia ha precisato che la situazione è ora tornata "sotto controllo" e non ha dato indicazioni di ulteriore minacce. A differenza di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.