Gb, una nipote 18enne della Regina lavora come cassiera per 8 euro l'ora

In attesa di iniziare l’università a settembre, fa la cassiera in un centro di giardinaggio a Londra per 6 sterline e 83 (8 euro) l'ora. Lo riporta il Sun.

La giovane - che non ha un titolo reale, come voluto dai genitori, e vive in una villa da 30 milioni di sterline a Bagshot Park, nel Surrey - frequenterà la St. Andrews University come William e Kate.

Lady Louise è stata alla cassa, ma si è anche presa cura di fiori e piante e ha risposto alle domande dei clienti. "So che il costo della vita è aumentato, ma non mi aspettavo di vedere la nipote della Regina che lavora da un giardiniere", ha commentato un cliente. "E' una giovane modesta, educata e attenta, sembra amare il suo lavoro. Non mi sarei immaginato di vedere una nipote di Sua Maestà alla cassa", ha detto un altro. E ancora: "Il personale sembrava adorarla. Non capita tutti i giorni di comprare le begonie da un reale".