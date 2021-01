Arthur Chatto, il nipote della regina Elisabetta che dà lezioni di fitness

Nei suoi 60 anni di regno la regina Elisabetta ne ha viste di tutti i colori, dal divorzio del principe Carlo e Lady Diana alla Megxit, dalla gioventù scapestrata di Harry agli scandali che hanno coinvolto il principe Andrea. Ritrovarsi con un nipote personal trainer, quindi, non deve averla sconvolta più di tanto. Chi è rimasto a bocca aperta sono gli appassionati di fitness che, in tempo di pandemia, si sono ritrovati a prendere lezioni via Instagram dal fisicatissimo Arthur Chatto , figlio di Lady Sarah Chatto , secondogenita della principessa Margareth .

Ventiseiesimo in linea di successione al trono britannico, muscoli guizzanti e sorriso da playboy: il 22enne Arthur ha tutte le carte in regola per fare strage di cuori. Ha frequentato scuole prestigiose al pari dei cugini William ed Harry, ma poi ha scelto di seguire la sua passione per lo sport. E' appassionato di quelli estremi (le sue imprese sono protagoniste di molti suoi post), ma lavora in una palestra di Edimburgo.

Con i centri di fitness chiusi a causa del coronavirus Chatto, che si è guadagnato a buon diritto il soprannome di King Arthur, si è reinventato influencer. Sulla sua pagina Instagram dà consigli per rimettersi in forma, e intanto sfoggia il fisico scolpito. A quanto pare non ha ancora trovato l'anima gemella ma, a giudicare dai commenti delle follower, ha solo l'imbarazzo della scelta.

