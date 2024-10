Uccide i genitori, svuota i loro conti e nasconde i corpi per 4 anni: condannata all'ergastolo in Gb

La donna ha ucciso i genitori - il movente sarebbe economico - e poi ha nascosto i cadaveri per ben quattro anni. A chi le chiedeva informazioni avrebbe raccontato che i due non stavano bene o che erano partiti per lunghi viaggi. In realtà, i corpi erano in casa, dove lei ha continuato a vivere. Nel mentre, come raccontato dal Daily Mail, la 36enne intascava regolarmente la pensione di entrambi. Nonostante gli incassi, avrebbe dilapidato tutto giocando anche online finendo per avere importanti debiti; avrebbe sperperato circa 149.697 sterline tra carte di credito, conti bancari, pensioni e benefici legati ai suoi genitori, spendendo più di 21.000 sterline in gioco d'azzardo on-line.