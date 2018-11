Gb, terremoto sulla May dopo l'accordo con Bruxelles: si dimettono i ministri per la Brexit, il Lavoro e lʼIrlanda del Nord

Raab, figura chiave nell'ultima fase dei negoziati e "Brexiteer" convinto, afferma di non poter "sostenere in buona coscienza i termini dell'accordo con l'Ue proposto". Nella sua lettera di dimissioni indirizzate alla premier Theresa May afferma di "comprendere" i motivi per i quali il governo abbia deciso a maggioranza di sposare la bozza d'intesa e di "rispettare il diverso punto di vista" espresso che ha spinto la premier e "altri colleghi" a dare il via libera al testo "in buona fede".



Raab: "Minaccia all'integrità della Gran Bretagna" - Personalmente, afferma tuttavia di non poter accettare un accordo che a suo dire nella soluzione proposta per l'Irlanda del Nord rappresenta "una minaccia reale all'integrità della Gran Bretagna", né un meccanismo di "backstop indefinito". Raab - secondo ministro per la Brexit a lasciare in questi mesi dopo David Davis - non chiede le dimissioni di May. Ma il suo forfait significa comunque un colpo duro sia per il governo e per il contesto negoziale, mentre non si escludono ora possibili defezioni di altri ministri Tory dissidenti.



L'addio della McVay, "Brexiteer" convinta - A poca distanza dalle dimissioni di Raab sono arrivate anche quelle del ministro del Lavoro e delle Pensioni Esther McVey, "Brexiteer convinta e tra le voci più ostili all'accordo nel gabinetto.



Le dimissioni di Vara - Il primo a dimettersi, in aperto disaccordo con l'intesa, era stato il sottosegretario per l'Irlanda del Nord (junior minister nella definizione britannica), Shailesh Vara. Nella lettera di rinuncia, Vara deplora che la bozza sia destinata a lasciare il Regno Unito "a metà del guado" a tempo indeterminato e non dia garanzia definitive che l'Irlanda del Nord non abbia alla fine relazioni con l'Ue più profonde rispetto al resto del Paese.



Farage esulta: "Liberiamoci della May" - Nigel Farage, l'eurodeputato fondatore dell'Ukip e tra i principali fautori della Brexit, esulta per le dimissioni del ministro britannico Dominic Raab. "Ben fatto - scrive su Twitter - ancora qualche altro e ci libereremo di questo primo ministro e della sua doppiezza". Mercoledì, subito dopo la notizia dell'accordo, Farage aveva invitato ogni membro del gabinetto May "che sia un vero Brexiteer" a dimettersi, definendo l'intesa "il peggiore accordo della storia".



Sterlina in picchiata dopo le dimissioni dei ministri - Sterlina in calo su euro e dollaro dopo l'annuncio delle dimissioni dei ministri per il dissenso dal via libera alla bozza d'intesa sulla Brexit con l'Ue decisa a maggioranza ieri sera dal governo di Theresa May. La divisa britannica ora è quotata a 1,367 contro quella europea (meno 1,08%) e sotto 1,3 contro quella Usa, dopo un inizio di giornata positivo caratterizzato anche dal segno più dell'indice Ftse alla Borsa di Londra e dal giudizio cautamente favorevole della City sull'intesa.