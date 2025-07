Gb, stretta su traffico di migranti: scattano le sanzioni

Il Regno Unito ha annunciato l'introduzione del primo regime di sanzioni al mondo contro i responsabili del traffico di migranti e contro quanti risultano complici nel facilitare l'immigrazione illegale. I soggetti colpiti vedranno congelati i propri beni, saranno esclusi dal sistema finanziario britannico e non potranno viaggiare nel Paese, come si legge in una nota del governo laburista del premier Keir Starmer. L'esecutivo ha adottato una linea dura contro gli sbarchi di migranti sulle coste britanniche, che comunque hanno toccato un numero record nei primi sei mesi dell'anno.