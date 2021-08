Gb, sparatoria a Plymouth: morti e feriti, non è terrorismo

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Plymouth , nel sud-ovest dell'Inghilterra, dove almeno un aggressore ha aperto il fuoco sulla folla. L'episodio non risulta essere di matrice terroristica, stando a fonti investigative. Fra gli uccisi ci sarebbe lo stesso attentatore. L'area è stata isolata e i mezzi di soccorso sono intervenuti in gran numero.

Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa e attendere le istruzioni delle autorità. Alcuni di loro hanno raccontato di aver udito degli spari.

Teatro della sparatoria è stato il quartiere dormitorio di Keyham: una zona di abitazioni a basso costo di origine vittoriana adiacente all'area portuale di Plymouth e popolata in origine da famiglie operaie. "L'incidente non è riconducibile al terrorismo", ha affermato Johnny Mercer, deputato alla Camera dei Comuni eletto nel collegio locale, non senza sottolineare che si è trattato comunque di un fatto molto cruento e che per la città sono ore "cupe".