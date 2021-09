GB, senza autisti a rischio anche le visite oncologiche | Chiesto un accesso prioritario al carburante

La situazione non sembra migliorare oltre Manica, dove la Brexit sta mostrando il suo lato più oscuro. Con la carenza di autisti, partiti per l'Europa un anno fa e mai ritornati sull'isola, sono diminuite anche le scorte di carburante. La chiusura di diverse pompe di benzina ha messo alle strette anche gli ospedali e i pazienti oncologici che hanno visto spostare i loro appuntamenti ambulatoriali.

Non si tratta ancora di numeri allarmanti ma alcuni pazienti hanno subito il disagio di vedersi modificare le proprie visite perché l'ospedale non poteva garantire il servizio di trasporto. "Nei prossimi giorni stiamo riorganizzando gli appuntamenti offrendo incontri virtuali ove possibile" ha dichiarato un portavoce dell'UCLH, University College Hospital, al quotidiano "Guardian". Un problema che si allarga anche ai consulenti ospedalieri, impossibilitati ad andare al lavoro, e che aggiunge altri ritardi alla già lunga lista di trattamenti contro il cancro rimasti in arretrato a causa della pandemia.

Ma non solo assistenti ospedalieri, anche il 30% dei tassisti non è più in grado di lavorare, con il segretario generale della Licensed Taxi Drivers Association, che ha chiesto un accesso esclusivo alle pompe di benzina che possono garantire ancora il servizio. Uno schema, quello della priorità dei tassisti, che era già stato importato da Tony Blair durante la crisi del carburante del 2000.

In questi giorni i cittadini inglesi, spaventati per la caccia al petrolio, hanno passato ore in fila con taniche nel baule per farsi scorta, setacciando anche i negozi e gli scaffali di carburante nei supermercati. Un filmato, riportato da un altro quotidiano, il Telegraph, ritrae perfino un guidatore mentre minacciava un altro automobilista con un coltello.

Nei giorni scorsi il primo ministro Boris Johnson ha cercato di calmare la popolazioni affermando che la situazione si sta stabilizzando, assicurandosi "di avere tutti i preparativi necessari per arrivare a Natale e oltre, non solo nella fornitura nelle stazioni di servizio, ma in tutte le parti della nostra catena di approvvigionamento". Dal governo è arrivato poi anche l'ordine di addestrare 150 autisti di navi cisterna militari perché imparino a rifornire le pompe di benzina, sospendendo l'obbligatorietà per i conducenti di autocarri di completare i corsi di aggiornamento, così da essere operativi fin da subito.