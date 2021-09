Gb, scarseggia la benzina: lunghe code ai distributori

Gb, code ai distributori per fare benzina Afp 1 di 8 Twitter 2 di 8 Twitter 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Twitter 7 di 8 Twitter 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

La persistente carenza di camionisti in Gran Bretagna sta creando diversi problemi ai distributori di benzina perché non arrivano i rifornimenti. Proprio per questo, come riportano i media locali, i colossi BP ed ExxonMobil hanno dovuto chiudere alcuni dei loro punti di rifornimento. Inoltre, nonostante le ripetute rassicurazioni del governo britannico, si sono formate lunghe code in alcuni distributori del Paese.