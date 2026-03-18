Gb, salgono a 20 i casi di meningite acuta

È salito a 20 il bilancio dei casi di meningite acuta registrati nel sud dell'Inghilterra, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria della Gran Bretagna. "Alle 17 del 17 marzo, nove casi sono stati confermati in laboratorio e 11 segnalazioni restano sotto indagine", si legge nella nota diffusa dalle autorità sanitarie. Il focolaio si è sviluppato durante il fine settimana nell’area di Canterbury (partito da ul locale notturno), coinvolgendo il campus della University of Kent e quattro scuole della zona. Due giovanissimi sono morti: le vittime sarebbero uno studente universitario di 21 anni e una ragazza di 13. Un primo caso è stato registrato anche a Londra.

